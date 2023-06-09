ВСУ ведут активные военные действия на юге и востоке страны

КИЕВ – Началось ли контрнаступление Украины против России? Неназванные официальные лица в Киеве заявили, что Украина начинает контрнаступление, сообщает 8 июня новостное подразделение американского телеканала ABC. В своем репортаже ABC News отмечает, что два украинских чиновника, а также источник, близкий к президенту Украины подтвердили, что идет активная фаза украинского контрнаступления.

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине активизировались, но предостерег от того, чтобы делать слишком большие выводы из ежедневных операций.

«На всей территории Украины, оккупированной Россией, наблюдается активность, и боевые действия несколько усилились», – заявил Милли в эксклюзивном интервью Associated Press.

По словам Милли, дело Украины объявлять об официальном начале контрнаступления, но украинские войска готовы к этой борьбе.

Немецкое издание BILD ссылается на мнение военного обозревателя Юлиана Рёпке о том, что украинские войска наступают из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку.

«Южнее Орехова происходит крупное наступление украинской армии в южном направлении, а именно на Токмак и Пологи. […] У нас также есть информация, к которой пока нет фотодоказательств, об украинском наступлении на Васильевку», – публикует BILD 8 июня слова Рёпке в своем телеграм-канале.

По данным военного обозревателя, немецкие танки Leopard-2 впервые с начала войны в Украине участвуют в бою. Он считает, что этот факт сам по себе доказывает, что сегодняшняя атака – не разведка боем, а начало полномасштабного контрнаступления.

О начале контрнаступления Украины против России 8 июня сообщает сайт американской газеты The Washington Post. Об этом изданию заявили на условиях анонимности четыре представителя Вооруженных сил Украины. В заметке отмечается, что украинские силы активизировали свои атаки по линии фронта на юго-востоке страны.

В Твиттере Институт изучения войны (ISW) 5 июня указывает на «сигналы» российских и украинских официальных лиц о начале украинского контрнаступления. В сообщении института также подчеркивается, что можно говорить об усилении боевой активности на различных участках линии фронта и о том, что украинские силы добиваются территориальных успехов, несмотря на заявления России об обратном.

В Украине о контрнаступлении

Замминистра обороны Украины Анна Маляр во второй половине дня 8 июня в своем телеграм-канале сообщает о ситуации на фронтах.

«Восток. На Бахмутском направлении ведутся активные действия наших войск. Продолжаются бои. Кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно. На Купянском, Шахтерском направлениях – враг наносит авиационные удары, совершает обстрелы. На Авдеевском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки наступать, но безуспешно», – подчеркивает она.

В районе города Марьинка украинские войска отразили многочисленные атаки противника, нанеся ему значительные потери, сообщает Анна Маляр.

На юге, по ее данным, продолжаются бои за Большую Новоселку, на Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись на 1600 метров на южном и северном флангах.

«Бахмутское направление остается активным в плане контратакующих действий наших войск, на некоторых направлениях на южном и северном флангах наши Силы обороны прошли до 1600 метров, враг оказывает ожесточенное сопротивление, используя артиллерию. 342 раза он разными типами артиллерийских систем бил по нашим позициям», – сказал Сергей Череватый 8 июня, передает «Укринформ».

В комментарии Reuters 7 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что когда Украина начнет контрнаступление, «все об этом узнают, все это увидят».

Физические признаки контрнаступления

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко отмечает, что сегодня можно говорить о физических признаках контрнаступления.

«Они точно есть, мы их видим. Украина наносит успешные, эффективные удары по военным объектам российских войск на оккупированных территориях. Это военные объекты российских войск в Донецкой, Луганской областях, по объектам российских войск, которые предусмотрены как резервы противодействия контрнаступлению.

Украина взяла инициативу в свои руки на поле боя – идут контратаки как на восточном правлении в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара, так и на южном, где проводятся определенные действия в районе Орехова. Поэтому физические признаки контрнаступления присутствуют», – говорит Александр Мусиенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что контрнаступление – это не всегда стремительные действия и очень быстрый результат.

«Порой это происходит не так быстро, может растянуться во времени, потребовать не одного этапа, но то, что эта работа уже идет – это очевидно», – подчеркивает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, Украина обладает хорошими объемами вооружения, из необходимого для контрнаступления. Однако он призывает не забывать, что поддержка Украины вооружением – это необходимый процесс, важная работа для западных партнеров.

«Важно не забывать, что во время наступления идет более интенсивная трата ресурсов, могут быть определенные потери по технике и артиллерии, и это необходимо восполнять», – утверждает Александр Мусиенко.

Есть комбинация ситуации

Политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк считает, что отсутствие информации о контрнаступлении в публичной плоскости объясняется военными соображениями.

«Очевидно, что как такового единого магистрального плана у украинского командования нет. Есть комбинации и были заявления о разных направлениях, об определении приоритетов на момент заявлений. Потом идет перегруппировка и нельзя сказать, что то, что стало известно сейчас, будет актуально через неделю. В наше время, когда очень много технических средств, которые наблюдают за тем, что происходит на территории Украины, можно констатировать, что произошло увеличение артиллерийской подготовки, оживление на протяжении всей линии фронта», – говорит Андрей Миселюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что на данном временном этапе также актуален вопрос, как трактовать ситуацию вокруг контрнаступления?

«Если сравнивать с оперой – это сама опера или увертюра? Ситуацию можно называть разведкой боем перед самим наступлением. В публичной плоскости есть информация, что произошла активизация со стороны ВСУ, и враг это также отмечает с понедельника, утверждая, что началось наступление ВСУ и в этом же контексте Россия рассматривает подрыв Каховской ГЭС», – подчеркивает Андрей Миселюк.