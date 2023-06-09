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Воронєж почали бомбити

падіння у Воронежі безпілотника
У російському Воронежі сьогодні, 9 червня, пролунали вибухи. За попередніми даними, безпілотник врізався у багатоповерховий будинок

Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв.

«За попередніми даними, на вулиці Бєлінського у Воронежі впав БПЛА. Спецслужби працюють на місці. Подробиці пізніше. Ситуацію тримаю на особистому контролі. За попередніми даними, після інциденту на вул. Бєлінського у Воронежі постраждало троє осіб. Допомогу надано на місці, від госпіталізації люди відмовилися», — написав Гусєв.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що безпілотник врізався у будинок нібито після того, як був збитий та звинуватив у атаці Україну.

«Його було збито і там влучив уже збитий безпілотник. Але деталі уточнюються. Працює спеціальна комісія. Київський «режим» продовжує атаки на об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки. Ця діяльність триває, ми з нею продовжуємо боротьбу та продовжуємо «спеціальну військову операцію», — сказав прессекретар Володимира Путіна.

9 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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