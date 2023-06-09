Трампу висунули кримінальні звинувачення через поводження з секретними документами

Федеральне велике журі присяжних у четвер висунуло кримінальні звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа, звинувативши його в неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після залишення посади.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє The New York Times.

Висунення йому звинувачень у своїй соцмережі підтвердив сам Дональд Трамп. Він повідомив, що йому наказали з’явитися до федерального суду в Маямі наступного вівторка. «Я НЕВИННА ЛЮДИНА!» – написав експрезидент США на своїй платформі Truth Social.

В ефірі CNN адвокат Трампа Джим Трасті сказав, що юридичній команді експрезидента не показали сам обвинувальний акт, але повістка, яка наказує Трампу з’явитися в суді, містить «деякі формулювання, які дозволяють припустити, якими будуть сім звинувачень».

Справа пов’язана зі звинуваченням у зберіганні колишнім президентом конфіденційних документів у його резиденції у Флориді та його ймовірних спробах перешкодити спробам влади повернути їх. Точні звинувачення поки не оприлюднені.

Однак, за словами джерел, звинувачення включають навмисне збереження таємниць національної оборони, що є порушенням Закону про шпигунство, надання неправдивих заяв і змову з метою перешкоджання правосуддю.