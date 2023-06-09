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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Згідно з повідомленням, пакет надається в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Пакет допомоги включає:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • системи ППО HAWK і ракети;
  • 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
  • безпілотні авіаційні системи Puma;
  • боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
  • підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — наголосили в Пентагоні.

9 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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