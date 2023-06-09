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Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW

Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що минулої доби Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

 

В огляді зазначається, що Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках контрнаступу, який розгортаються з неділі, 4 червня.

Українські офіційні особи повідомили, що українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Сили оборони, вказують аналітики, провели обмежений, але все ж таки значний наступ на заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня.

Російські війська, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтовано і, за повідомленнями, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня.

Також повідомляється, що 8 червня українські війська втратили транспортні засоби, надані Заходом.

9 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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