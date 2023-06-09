Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW

В огляді зазначається, що Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках контрнаступу, який розгортаються з неділі, 4 червня.

Українські офіційні особи повідомили, що українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Сили оборони, вказують аналітики, провели обмежений, але все ж таки значний наступ на заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня.

Російські війська, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтовано і, за повідомленнями, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня.

Також повідомляється, що 8 червня українські війська втратили транспортні засоби, надані Заходом.