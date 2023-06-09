Резніков назвав умови переговорів з Росією

Будь-які мирні переговори з Росією стануть можливі тільки, якщо у росіян зміниться інтерес у цій війні.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков на форумі “Діалоги про відновлення України”, коментуючи так звані “мирні плани” інших країн.

“Ми вже бачим чергу бажаючих нас примирити, вишиковуються в чергу лідери різних країн. І переважно це країни які якраз не зовсім демократичні, скажімо так”, — розповів Резніков, підбиваючи підсумки свого візиту на безпековий форум у Сингапурі.

Міністр пояснив, що нагадав всім, хто говорить про медіацію й фасилітацію, що правило будь-якого медіатора, фасилітатора, посередника — це спочатку зафіксувати інтереси сторін. Він наголосив, що інтерес України дуже простий — жити в мирній країні, не окупованій, нормально, по-добросусідськи зі всіма сусідами.

“А інтерес росіян був озвучений у так званій “СВО” — це “денацифікація”, “демілітаризація”, “деНАТОзація” і так далі, і так далі, тобто, по суті, стерти націю українську з лиця землі, бо нас нібито, з їхньої точки зору, не існує. То я кажу, ви спочатку ідентифікуйте інтерес росіян, чи він змінився у них. Якщо змінився, тоді так звана ZOPA — zone of possible agreement — вона стає зрозумілою. Якщо ні — то залишайтесь у черзі, без вас якось будемо тут розбиратися”, — сказав Резніков.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков на безпековому форумі Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі відхилив “мирний план”, запропонований його колегою з Індонезії Прабово Субіанто.

“Я спробую бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський”, — сказав Резніков.

Міністр назвав ініціативу Індонезії “дивним планом”, який з ним ніхто не обговорював. За його словами, низка країн готова організувати мирні переговори між Україною та Росією, але українцям потрібні інструменти, щоб закінчити війну. У своєму заключному слові Резніков висунув ідею про те, що Китай, можливо, може переконати Росію припинити війну як “старший брат” Москви.