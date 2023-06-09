Прогноз погоди на вихідні 10–11 червня: підготуйте парасольки та вітровки

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде не дуже приємною, особливо якщо не вдасться уникнути перебування на вулиці. В суботу опади очікуються у половині регіонів, а в неділю дощі пройдуть по всій країні.

Погода в суботу 10 червня

У західних областях термометри покажуть +20…+23 °C, у центральних, східних, південних і північних — +26…+29 °С. Хмарна погода без опадів очікується лише в Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. На решті території країни пройдуть помірні дощі з грозами.

Враховуючи такий прогноз погоди, заздалегідь запасіться пломбіром та сорбетом, щоб у суботу не виходити з дому, але при цьому смачно відзначити Всесвітній день морозива.

Погода в неділю 11 червня

Усю Україну в неділю накриють дощі з грозами. Радимо одягатися тепліше, особливо вранці — вітер буде пронизливим. На заході, сході та півночі країни очікується +19…+21 °С, у південних та центральних регіонах повітря прогріється до +23…+25 °С.

Погода в понеділок 12 червня

Дощова погода затримається. На заході та сході України, а також на Херсонщині пройдуть помірні дощі з грозами. У Києві, центрі, на півночі та півдні місцями очікуються короткочасні дощі. Погода на початку тижня буде прохолодною, у середньому — +18…+21 °С.

Алергікам на замітку

По всій Україні цвітуть лучні трави, тож алергікам доводиться непросто. Щоб полегшити неприємні симптоми, лікарі рекомендують одночасно з прийомом антигістамінних препаратів, промиванням носа сольовим спреєм і регулярним вологим прибиранням виключити з раціону мед, продукти з пшеничного борошна та будь-які фіточаї. Також увечері обов’язково приймайте душ і мийте волосся.

Не розпалюйте багаття!

10 та 11 червня на всій території України, за винятком Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей і Криму, прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні та пильні: розпалення відкритого вогню навіть на прибудинковій ділянці може призвести до біди!

Народні прикмети та вірування

Вважалося, що гроза на Микиту, 10 червня, — до сніжного та морозного грудня. А ось безвітряна погода обіцяла багатий урожай.

На Феодосію, 11 червня, наші предки шукали перші гриби-боровики. Туманний ранок цього дня і багато павуків на кущах і траві віщували хорошу погоду на найближчі тижні.