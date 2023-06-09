Индия не планирует приглашать Украину на саммит «Большой двадцатки»

Индия не планирует приглашать Украину на саммит «Большой двадцатки» индустриальных и развивающихся стран в сентябре, заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

«С нашей точки зрения, участие в саммите “Большой двадцатки” предусмотрено для членов двадцатки и организаций, которых мы пригласили. Этот список мы огласили, как только приняли председательство в “Большой двадцатке” в декабре», – заявил Джайшанкар журналистам.

Украина не является членом «Большой двадцатки», в отличие от России, с которой она ведет войну. Индия избегает осуждения российской войны в Украине и пытается положить ей конец с помощью дипломатии и диалога.

«Это не тот вопрос, который мы изучали, и, честно говоря, не тот вопрос, который мы с кем-либо обсуждали», – заявил Джайшанкар, говоря о возможном приглашении Украины.

Ожидается, что война в Украине и срыв глобальных продовольственных и топливных поставок займут важное место в повестке саммита «Большой двадцатки» в Дели.

Зеленский был приглашен на прошлогодний саммит «Большой двадцатки» на индонезийском Бали.