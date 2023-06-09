ГУР: Ексескортниця Ксюша Манекен не була агенткою, її нагородили за інформаційну роботу

Журналістка попросила Юсова пояснити, за що Ксюша Манекен отримала відзнаку «За сприяння воєнній розвідці України другого ступеня», про що вона сама повідомляла в березні у своєму Instagram.
«Я думаю, що оприлюднення цієї інформації було помилкою. Але вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу», – сказав Юсов.
Він підтвердив, що її завдання були інформаційного характеру.
«Це нормально, що Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Так і повинно бути. Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією – це не так», – додав Юсов.
- 3 березня 2023-го Ксюша Манекен разом з іншими українськими блогерами побувала на зустрічі з радником голови ОП Михайлом Подоляком. Того ж дня вона показала у себе в сторіс фото нагороди від ГУР. За що і коли саме вона її отримала – не повідомила.
- Нагорода від ГУР для Ксюші Манекен викликала резонанс в соцмережах. Крім ескорту, блогерка «прославилась» тим, що у 2015-му, на другому році російсько-української війни, заявляла, що «неважливо, чий Крим». Потім пояснювала це тим, що «тоді не було такої кількості інформації, як зараз, щоб тверезо оцінити ситуацію».
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