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ГУР: Ексескортниця Ксюша Манекен не була агенткою, її нагородили за інформаційну роботу

ГУР: Ексескортниця Ксюша Манекен не була агенткою, її нагородили за інформаційну роботу - Фото

Блогерка і колишня ескортниця Оксана Волощук, яка називає себе Ксюша Манекен, «серйозно допомагала» Головному управлінню розвідки Міноборони, але інформаційно, а не як агент. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Журналістка попросила Юсова пояснити, за що Ксюша Манекен отримала відзнаку «За сприяння воєнній розвідці України другого ступеня», про що вона сама повідомляла в березні у своєму Instagram.

«Я думаю, що оприлюднення цієї інформації було помилкою. Але вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу», – сказав Юсов.

Він підтвердив, що її завдання були інформаційного характеру.

«Це нормально, що Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Так і повинно бути. Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією –  це не так», – додав Юсов.

  • 3 березня 2023-го Ксюша Манекен разом з іншими українськими блогерами побувала на зустрічі з радником голови ОП Михайлом Подоляком. Того ж дня вона показала у себе в сторіс фото нагороди від ГУР. За що і коли саме вона її отримала – не повідомила.
  • Нагорода від ГУР для Ксюші Манекен викликала резонанс в соцмережах. Крім ескорту, блогерка «прославилась» тим, що у 2015-му, на другому році російсько-української війни, заявляла, що «неважливо, чий Крим». Потім пояснювала це тим, що «тоді не було такої кількості інформації, як зараз, щоб тверезо оцінити ситуацію».
9 июня, 2023 | Category: Новости

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