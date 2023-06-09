Байден и Сунак подтвердили, что продолжат поддерживать Украину

Президент Джо Байден в четверг заявил, что Соединенные Штаты продолжат финансировать поддержку Украины перед лицом российского вторжения «столько, сколько потребуется». Американский лидер сказал об этом во время совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком в Белом доме.

«Сегодня мы обсудили нашу неизменную поддержку украинского народа, который защищается от жестокой агрессии со стороны России и [Владимира] Путина, — заявил Байден. — Великобритания и Соединенные Штаты вместе с более чем 50 партнерами взяли на себя обязательства по оказанию Украине помощи в области безопасности на историческом уровне. И я хочу поблагодарить премьер-министра за сильное лидерство».

Президент подчеркнул, что Великобритания под руководством Сунака оказывает Киеву «значительную помощь в области безопасности и обучает украинские войска, чтобы они могли эффективно использовать оборудование и боеприпасы, которые мы коллективно им предоставляем».

Байден отметил, что в переговорах с правительством Владимира Зеленского и с американскими союзниками и партнерами главной темой является «долгосрочная безопасность для сдерживания будущей агрессии после этой войны».

«Мы продвигаем эту цель, предоставляя им поддержку, в которой сейчас нуждается Украина на поле боя, и помогая им укреплять свои вооруженные силы в долгосрочной перспективе, — заявил президент. — У нас будет финансирование, необходимое для поддержки Украины столько, сколько это потребуется».

Риши Сунак заявил, что «Великобритания гордится своим вкладом» в борьбу Украины с российской агрессией, в том числе путем предоставления танков, дальнобойного оружия и обучения военнослужащих.

«Пусть никто не сомневается в том, что лидерство и ресурсы США являются решающим вкладом, позволяющим силам демократии и свободы восторжествовать, — добавил британский премьер. — Нам повезло, что у нас есть американские инвестиции в европейскую безопасность, но мы должны разделить бремя вместе с вами, поэтому расходы на оборону в Великобритании всегда были выше 2% [от национального ВВП, как того требуют правила НАТО]».

Сунак призвал другие страны НАТО «последовать примеру США и Великобритании, потому что наша безопасность является коллективной».