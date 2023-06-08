США: единство союзников Украины по-прежнему прочно

Посол США в НАТО Джулианн Смит заявила, выступая в среду в Брюсселе вместе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, что единство союзников Украины по-прежнему прочно.

По словам Столтенберга, оружие и боеприпасы, предоставленные Украине, а также обучение украинских военных, дали Киеву возможность начать освобождать ранее захваченные Россией украинские территории.

«Никто не может точно сказать, чем закончится эта война, – сказал Столтенберг. – Но мы знаем, что то, что происходит за столом переговоров… целиком и полностью зависит от целей на поле боя».

По словам главы альянса, «позиции Украины на поле боя необходимо укрепить, чтобы они могли добиться такого исхода этой войны, который обеспечит победу Украины как суверенного, независимого государства».

По поводу вступления Украины в НАТО Столтенберг выразил уверенность, что все союзники согласны с тем, что она станет членом альянса.

«Это было заявлено снова и снова… Это не [в сфере компетенции] Москвы. Это не (может быть) решением Путина. У Путина нет права вето на расширение НАТО», – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что самая срочная задача сейчас – сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не выиграл развязанную им войну в Украине.

«Когда эта война закончится, у нас должны быть договоренности, гарантирующие, что президент Путин не сможет отдохнуть, восстановить и передислоцировать свои силы для очередного нападения, – сказал генеральный секретарь НАТО. – Мы должны иметь основу для того, чтобы история не повторилась, чтобы президент Путин [не] продолжал подрывать европейскую безопасность, нападая на Украину».

Столтенберг предупредил, что «мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию».

Джулианн Смит остановилась в этом контексте на просчетах, допущенных Москвой.

«Путин думал, что мы в конце концов отвлечемся и потеряем интерес к Украине, – подчеркнула она. – Мы можем сказать, сидя здесь, в залах НАТО, что этого не произойдет… Единство остается прочным».