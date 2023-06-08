РФ відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Білий дім

Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглась в Україну, а тому саме РФ відповідальна за те, що сталося — брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П’єр

Речниця Білого дому заявила, що США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС.

Однак, за її словами, цього б не сталось, якби РФ не напала на Україну, а тому відповідальність за катастрофу лежить на Росії, яка контролювала станцію.

«Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України…

Ця гребля була під контролем Росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною».