NBC News: Беспилотники, атаковавшие Москву, могли целиться в квартиры сотрудников разведки

По информации телеканала, в домах, которые были атакованы, жили офицеры российских разведслужб.
Беспилотники, атаковавшие Москву 30 мая, могли целиться в квартиры сотрудников российской разведки, сообщила NBC News со ссылкой на источники в разведке и Конгрессе США.
По информации телеканала, в домах, которые были повреждены в ходе атаки, жили офицеры российских разведслужб.
По крайней мере один из домов связан со Службой внешней разведки, утверждает NBC News.
По данным компании, здание принадлежало одному из российских бюджетных учреждений, у которого есть контракты с воинской частью, связанной с СВР.
Была ли повреждена квартира кого-либо из сотрудников СВР или ранен кто-то из них, неясно, отмечает NBС News.
Удар по Москве несколькими беспилотниками был нанесён утром 30 мая.
Из трех долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один.
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