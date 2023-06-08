Близько 30 загиблих і 40 поранених росіян: 3-тя штурмова бригада відкинула ворога на 1,8 км вздовж фронту поблизу Бахмута

Про це написала пресслужба підрозділу.

«Унаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників «шторм z»: близько 30 «двохсотих»; та 40 «трьохсотих» росіян», — йдеться в заяві.

Крім того, українські захисники знищили склади з боєприпасами ворога та російську техніку, зокрема машини піхоти, танки, артилерію.

Лише за останню добу штурмова бригада відкинула росіян з територій на Донеччині обсягом 1,8 км вздовж та на 1,2 км у глибину лінії фронту.

«Звільняємо наші землі та зачищаємо фланги довкола Бахмута. Сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів», — додали захисники.

Військові обіцяють невдовзі опублікувати відео цієї операції.