Зеленский сообщил о «мощном» предложении союзников по поставкам истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он получил «серьезное, мощное» предложение от лидеров стран, готовых поставить Киеву истребители F-16, и ожидает заключения окончательных договоренностей с ключевыми союзниками.

«Партнеры знают, сколько самолетов нам нужно, – сказал Зеленский, согласно его официальному сайту. – Я уже получил от некоторых наших европейских партнеров понимание количества. Это было серьезное, мощное предложение».

Сейчас Киев ожидает окончательного соглашения с союзниками, в том числе «совместного согласования с Соединенными Штатами», сказал Зеленский.

Пока неясно, кто из союзников Киева готов направить истребители Украине.

Президент США Джо Байден в мае заявил лидерам «Большой семерки», что Вашингтон поддерживает совместные с союзниками программы подготовки украинских пилотов для работы на F-16.

Однако советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что окончательного решения о поставках самолетов Соединенными Штатами не принято.