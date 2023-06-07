США ввели новые санкции против ракетной программы Ирана

США оперативно отреагировали на презентацию Тегераном новой гиперзвуковой ракеты, введя новые санкции против иранской программы разработки баллистических ракет.

При этом официальные лица Белого дома назвали действия Ирана «дестабилизирующими».

«Администрация Байдена очень четко и решительно пресекает дестабилизирующие действия Ирана в регионе, включая развитие усовершенствованной программы баллистических ракет», – заявил директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Я не буду говорить о конкретных сообщениях об этой предполагаемой сверхзвуковой ракете, но мы ввели очень четкие санкции и приняли другие меры, чтобы противостоять действиям Ирана в регионе, включая их программу баллистических ракет», – добавил он.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что ракета «Фаттах» («Завоеватель») имеет дальность полета до 1400 километров. Это чуть меньше расстояния между Тегераном и Иерусалимом по воздуху.

Министерство финансов США заявило во вторник, что новые санкции направлены против семи физических и шести юридических лиц в Иране, Китае и Гонконге, которые снабжают ракетную программу Тегерана «чувствительными и критически важными элементами и технологиями», включая центрифуги, которые часто используются для обогащения урана до оружейного уровня.