США готовы оказать помощь пострадавшим от разрушения плотины Каховской ГЭС

Госдепартамент сообщил, что США готовы предложить помощь тысячам украинцев, чьи дома были затоплены после разрушения плотины Каховской ГЭС на юге Украины, но не пришли к выводу о том, кто несет ответственность за катастрофу.

«Мы внимательно следим за последствиями разрушения Каховской плотины, которое привело к масштабному затоплению территорий в Украине и эвакуации тысяч украинцев», – заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель.

«Как сообщили наши коллеги из Белого дома, мы уже видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за оборудование, которое российские войска захватили в конце прошлого года, и мы продолжаем следить за ситуацией», – продолжил Патель.

«На данный момент мы не можем однозначно сказать, что произошло, но мы поделимся дополнительной информацией, когда сможем», – добавил он.

«Но что по-прежнему предельно ясно, это то, что ущерб, нанесенный украинскому народу и региону, будет значительным, – отметил Патель. – Мы будем и дальше поддерживать контакты с нашими украинскими партнерами о том, как мы можем помочь многим украинцам, которые стали перемещенными лицами».