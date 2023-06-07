Сенат Швейцарии поддержал реэкспорт оружия в Украину

Сенат Швейцарии (верхняя палата парламента) поддержал поправку в закон о военных материалах. Это может разблокировать реэкспорт оружия третьим странам в частности в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламент Швейцарии.

«Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Совет принял соответствующую парламентскую инициативу от Комиссии по политике безопасности. Законодательный проект, основывающийся на другой инициативе, уже находится на стадии разработки», — говорится в заявлении. .

Поправку к закону поддержали 22 голосами, против выступили 17 депутатов, еще четверо воздержались.

Сенат Швейцарии предлагает, чтобы договор о запрещении реэкспорта оружия был ограничен 5 годами. Также условием является то, что страна, желающая передать оружие швейцарского производства, не должна быть стороной конфликта, нарушать права человека и не осуществлять свое право на самооборону.

Добавим, что решение о реэкспорте оружия не принято окончательно, теперь нижняя палата парламента Швейцарии должна проголосовать за эту инициативу.