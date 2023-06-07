NYT: Вибух зсередини – причина руйнування ГЕС

За словами експертів, наявні докази вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. Як нагадує NYT, місцеві жителі повідомляли в соціальних мережах, що чули потужний вибух приблизно о 2:50 ночі, коли прорвало дамбу.

«Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (100 фунтів – приблизно 45 кг — ред.).

Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності».

Професор інженерії і експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак наголосив, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, обмежена. За його словами, навіть «пряме попадання» може не зруйнувати дамбу.

«Для цього потрібна значна кількість енергії. Подумайте про сили, які діють на конструкцію в процесі – вони величезні. У вас є масивна сила води».