На Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ

Про це пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції», — заявила Маляр.

Вона додала, що епіцентром бойових дій наразі залишається Схід. Ворог продовжує стягувати свої резерви на Бахмутський напрямок з глибини для захисту.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що вагнерівці залишаються у тилових підрозділах, а бойові дії веде регулярна армія РФ. Росіяни залучають штурмові загони.

Для оборони Бахмутського напрямку наші військові використовують заздалегідь підготовлені укріплення.