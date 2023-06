It’s early morning in Kherson, where a major dam collapsed yesterday — tens of thousands of victims Держдеп США — російській владі: ви повинні негайно вивести свої сили з України й припинити невиправдане вторгнення » ISW: РФ навмисно пошкодила ГЕС Інститут вивчення війни наразі не готовий робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС. Однак баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу, вважають в інституті. Як відомо, речник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США все ще не можуть остаточно сказати, що спричинило руйнування греблі, але оцінюють повідомлення про те, що «вибух був спричинений Росією». Телеканал NBC також повідомив, що США мають розвідувальні дані, які вказують на відповідальність Росії за руйнування греблі, але наразі працюють над розсекреченням відповідної інформації. Крім того, різні європейські посадовці зробили заяви про те, що вони вважають Росію причетною до руйнування ГЕС. «Заяви американських та європейських посадовців загалом узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни мають більший і чіткіший інтерес у затопленні лівого берега Дніпра, незважаючи на шкоду для власних підготовлених оборонних позицій. 21 жовтня 2022 року ISW попередньо оцінив, що Україна не зацікавлена у підриві дамби, та вказав, що 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення. ISW також оцінював, що Росія може використати повінь для розширення Дніпра та ускладнення спроб українського контрнаступу через й без того складну водну перешкоду. Російські джерела висловлювали сильну та відверту стурбованість з приводу того, що Україна готується форсувати річку та контратакувати на східному березі Херсонської області. Наявні відеозаписи від 6 червня, підтверджені заявами російських воєнкорів, свідчать про те, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра та змусила українські підрозділи евакуюватися під вогнем російської артилерії. Звичайно, існує ймовірність, що пошкодження дамби зрештою призвели до її руйнування та затоплення, хоча повідомлення про звуки, схожі на вибухи, не зовсім узгоджуються з таким припущенням. Наразі ISW не може запропонувати остаточну оцінку щодо відповідальності за інцидент. Але вважає, що баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу».