Через підрив Каховської ГЕС в Україні змінюють режим роботи гідроелектростанцій

Про це повідомляє Укренерго.

«Змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище аби зменшити затоплення», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Але через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

Також повідомляється, що Укренерго повернуло в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки ворога, що підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні.

«Ремонти продовжуються на всіх енергооб’єктах, пошкоджених під час 15 масованих ракетних ударів та 18 дронових атак росіян по енергосистемі», — зазначають у компанії.

Експорт здійснюється у Польщу з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини — з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.

Також унаслідок обстрілів зі сторони росіян є пошкодження мереж обленерго на Сумщині. Крім цього, ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Повідомляється, що нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

В Укренерго закликають зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

А низка українських міст заявили про готовність прийняти жителів півдня.

Натомість командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. А Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Своєю чергою генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

А президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС. Він наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.

Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі — будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.