В Херсонской области идёт эвакуация после подрыва плотины Каховской ГЭС Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утром во вторник подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения, сообщил он. Оперативное командование группировки украинских войск «Юг» на своей странице в фейсбуке обвинило в подрыве Каховской ГЭС российских военных. Российские военные блогеры, в свою очередь, винят в разрушении ГЭС украинскую армию. В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона – остров Корабел. Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с подрывом Каховской ГЭС. Каховская ГЭС расположена на территории частично контролируемой Россией Херсонской области Украины. На берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС.