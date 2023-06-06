“Укрзалізниця” призначила евакуаційні поїзди з Херсона: перший вирушить о 12:00

“Укрзалізниця” допомагає місцевій владі з евакуювати мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.

Про це повідомили в прессужбі перевізника.

Зазначається, що перший безплатний евакуаційний потяг відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.

Як відомо, вночі проти 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вранці того ж дня очалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів Херсона та області. Пік затоплення очікується приблизно об 11:00 6 червня.

Згодом у мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.

У зв’язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС Президент України Володимир Зеленський вранці 6 червня терміново скликав Раду національної безпеки та оборони.

Згодом в “Укргідроенерго” повідомили, що після підриву російськими окупаційними військами Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. Внаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйнована.