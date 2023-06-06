США обвиняют Китай в агрессивности после инцидента в Тайваньском проливе

Предупреждение Вашингтона последовало за публикацией ВМС США видеозаписи инцидента, во время которого китайский военный корабль опасно приблизился к эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе.

«К сожалению, это лишь часть растущей агрессивности КНР, и мы готовы ответить на нее», – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби на пресс-брифинге в понедельник.с

«Пройдет не так много времени, прежде чем кто-то пострадает», – сказал Кирби. – «Много времени не нужно, чтобы совершить оплошность в расчетах или серьёзную ошибку».

По сведениям американских военных, американский эсминец Chung-Hoon и канадский фрегат Montreal совершали обычный транзит через пролив 3 июня, когда китайский корабль вклинился перед американским судном, подойдя на расстояние 137 метров.

Инцидент произошел после того, как США и Китай обменялись обвинениями в отсутствии переговоров по многим военным вопросам, от ситуации вокруг Тайваня до вторжения России в Украину.

Предыдущий подобный инцидент произошел 26 мая, когда китайский истребитель совершил маневр вблизи американского военного самолета над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве. США охарактеризовали этот маневр как «неоправданно агрессивный».

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, заявил, что «меры, предпринятые китайскими военными, абсолютно разумны, законны, профессиональны и безопасны».

Кирби сказал журналистам, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать свободу передвижения в воздухе и на море.

«Я, конечно, хотел бы услышать от Пекина обоснование того, что они делают. Воздушные и морские перехваты происходят постоянно. Мы это тоже делаем. Разница в том, что… когда мы чувствуем, что нам нужно это сделать, мы делаем это профессионально», – отметил Кирби.

По его словам, «если Китай хочет дать понять США, что им не рады в этом регионе», или если Китай требует прекращения полетов американских самолетов и нахождения судов там, где это разрешено международным правом – то «добиться этого ему не удастся». «Этого не произойдет», – подчеркнул Кирби.

Несмотря на повышенную напряженность, представитель Госдепартамента США Ведант Пател заверил в понедельник, что администрация Джо Байдена «стремится к продолжению предсказуемости в отношениях с КНР».

«Президент Байден ясно дал понять, что мы не стремимся к новой холодной войне и наше соперничество не должно вылиться в конфликт», – сказал Пател на пресс-брифинге.

«Китай только увеличивает шансы на просчет – случайное столкновение кораблей или самолетов, – которое потенциально может перерасти в вооруженный конфликт», — прокомментировал последние инциденты Дерек Гроссман, старший аналитик по вопросам обороны в американском аналитическом центре RAND Corporation.