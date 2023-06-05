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ЗСУ на деяких напрямках перейшли до контрнаступальних дій

Про це пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Оборонна операція містить все, в тому числі й контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти», — йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку ворог намагається утримати позиції, тому знаходиться в обороні. За її словами, на півдні ворог також перебуває в обороні, тривають бої місцевого значення.

Заступниця міністра також наголосила, що росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

5 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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