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В Сибіру підірвали підстанцію

В Алтайському краї Росії сталася пожежа на електропідстанції, Telegram-канали повідомляють про вибух трансформатора — російський РБК із посиланням на главу Залісовського муніципального округу Олександра Пластеєва, Telegram-канали Mash і Shot

«Горить підстанція в Смазневому. Аварійно відключилося енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв».

 Telegram-канали Shot і Mash стверджують, що на підстанції стався вибух. За попередньою інформацією, спалахнув трансформатор. Інформації про постраждалих поки немає.

5 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия

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