Кандидат в президенты от республиканцев раскритиковала Трампа и Десантиса из-за их позиции по Украине

Кандидат в президенты от республиканцев Никки Хейли, экс-постпред США при ООН, в воскресенье раскритиковала бывшего президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, своих соперников на республиканских праймериз, за их отказ прямо отвечать на вопрос о том, хотят ли они победы Украины в войне с Россией.

Выступая на недавней встрече с избирателями, которая транслировалась в эфире CNN,

Дональд Трамп, фаворит на выдвижение в президенты от республиканцев, заявил, что хочет прекращения военных действий, добавив, что он может сделать так, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение.

Губернатор Флориды Десантис, ближайший соперник Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев, недавно заявил, что поддерживает прекращение войны и надеется, что боевые действия закончатся к тому времени, когда следующий президент примет присягу в январе 2025 года.

Хейли, единственная женщина в гонке за выдвижение от республиканцев, раскритиковала Десантиса за его слова о том, что война в Украине является «территориальным спором». Этот комментарий вызвал волну критики в адрес губернатора Флориды, который позднее отказался от своих слов.

Хейли заявила, что нельзя называть российскую агрессию «территориальным спором» или призывать к нейтралитету Соединенных Штатов в этом вопросе. Она сказала об этом на встрече с избирателями в Айове, которая также транслировалась в эфире телеканала CNN.

«Победа Украины — в интересах нашей национальной безопасности», — добавила она.

Многие избиратели, поддерживающие республиканцев, придерживаются изоляционистских взглядов, и не считают поддержку Украины первоочередным вопросом для будущего президента.

51-летняя Хейли, которая была губернатором Южной Каролины, объявила о своем участии в президентских праймериз в феврале, пополнив обширный список кандидатов на участие в выборах от своей партии. Среди ее конкурентов, помимо Трампа и Десантиса – бывший вице-президент Майк Пенс.

Трамп доминирует среди потенциальных республиканских избирателей с поддержкой на уровне 49%. Далее идет Десантис, которого поддерживают 19% республиканцев. Согласно майскому соцопросу, проведенному агентством Ipsos по заказу «Рейтер», за Хейли пока что готовы проголосовать только 4% сторонников партии.

Хейли и другие кандидаты, отстающие от двух главных фаворитов, критикуют Десантиса в надежде, что он утеряет популярность, и в этом случае они смогут выступить в качестве альтернативы Трампу.

Однако некоторые кандидаты также начали критиковать самого Трампа после нескольких месяцев уклонения от нападок на бывшего президента из-за страха оттолкнуть его ярых сторонников.

Хейли в воскресенье также раскритиковала Трампа за то, что тот на прошлой неделе поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына после того, как КНДР была избрана в исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения. Трамп также хвалил северокорейского лидера в прошлом.

«Ким Чен Ын — это головорез, — сказала Хейли. — Я не думаю, что мы должны поздравлять диктаторов».

Десантис и Пенс также раскритиковали Трампа за его поздравление в адрес Ким Чен Ына. Оба кандидата в эти выходные также провели предвыборные мероприятия в Айове, штате, где в следующем году состоятся первые республиканские праймериз среди кандидатов на участие в президентских выборах 2024 года.