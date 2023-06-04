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ЗСУ успішно контратакували на Сватівському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вкотре відвідав передову та повідомив про успішних контрнаступ українського війська на Сватівському напрямку —  Сирський, якого цитує медіацентр Міноборони

Сирський здійснив візит на «одну з найнапруженіших ділянок фронту», не уточнивши, куди.

Він пояснив, що з командирами планували та готували майбутні військові завдання.

«Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів.

Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу».

4 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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