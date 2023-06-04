ЗСУ ліквідували ще пів тисячі російських вояків

Російські окупанти втратили за добу на війні 470 власних вояків, 8 танків та 2 системи ППО.
Джерело: Генштаб
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3837 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,
- артилерійських систем – 3555 (+22) од,
- РСЗВ – 583 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 344 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1132 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).
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