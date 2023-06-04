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Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, — посол США Бжезінський ППО вночі збила три ударні дрони та чотири російські крилаті ракети » ЗСУ ліквідували ще пів тисячі російських вояків Російські окупанти втратили за добу на війні 470 власних вояків, 8 танків та 2 системи ППО. Джерело: Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3837 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,

артилерійських систем – 3555 (+22) од,

РСЗВ – 583 (+1) од,

засоби ППО ‒ 344 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),

крилаті ракети ‒ 1132 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 479 (+4).