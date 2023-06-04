У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України

В окупованому Криму в ефірі декількох кабельних операторів показали ролик Міноборони України про те, що Україна не буде оголошувати про початок контрнаступу — Держприкордонслужба України, так званий «радник» голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram, Суспільне з посиланням на мешканця Сімферополя

«Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції».

Як повідомив представник окупантів Крючков, «зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу».

Мешканець Сімферополя підтвердив Суспільному, що по кабельному телебаченню в окупованому Криму показують відеоролики про запланований контрнаступ ЗСУ.