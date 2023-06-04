ППО вночі збила три ударні дрони та чотири російські крилаті ракети

Про це у telegram повідомляють Повітряні сили.
«Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що з 01:00 по 04:00 4 червня ворог застосував п’ять іранських ударних БПЛА Shahed із Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які були випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.
- У ніч на неділю, 4 червня, російська армія атакувала Україну ракетами, які були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БПЛА.
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