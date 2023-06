Білий дім про вступ України в НАТО: США концентруються на військовій допомозі More than 300 people were killed and over 1,000 injured when a passenger train derailed and struck two other trains in eastern India » Глава Пентагону попереджає про загрозу війни на Тайвані: конфлікт буде руйнівним Міністр оборони США Ллойд Остін попереджає, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на саміті «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі. «Весь світ зацікавлений у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці. Від цього залежить безпека комерційних судноплавних шляхів і глобальних ланцюгів постачання. Так само свобода навігації в усьому світі. Не помиляйтесь: конфлікт у Тайванській протоці був би руйнівним», — заявив Остін. Також він наголосив, що «конфлікт у Тайванській протоці вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити». Але й додав, що США продовжать підтримувати партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.