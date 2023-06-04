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Глава Пентагону попереджає про загрозу війни на Тайвані: конфлікт буде руйнівним

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на саміті «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі.

«Весь світ зацікавлений у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці. Від цього залежить безпека комерційних судноплавних шляхів і глобальних ланцюгів постачання. Так само свобода навігації в усьому світі. Не помиляйтесь: конфлікт у Тайванській протоці був би руйнівним», — заявив Остін.

Також він наголосив, що «конфлікт у Тайванській протоці вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити». Але й додав, що США продовжать підтримувати партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

4 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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