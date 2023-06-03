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В Індії зіткнулися три поїзди: кількість загиблих — 233

В індійському місті Баласор сталася залізнична аварія за участю товарного і двох пасажирських поїздів, наразі відомо про загибель 233 пасажирів, ще близько 900 осіб отримали поранення — ReutersANI

У місті Баласор у штаті Одіша зіткнулися два пасажирські поїзди та один товарний.

Повідомляється, що на місці катастрофи працюють рятувальники, півсотні карет швидкої допомоги та кілька пожежних підрозділів.

 

За попередньою інформацією, швидкий поїзд «Шалімар-Коромандель» близько сьомої вечора за місцевим часом зійшов із рейок, причому кілька вагонів опинилися на іншій колії, якою прямував експрес «Есвантпур-Хаора». Він врізався в ці вагони, після чого сталося ще одне зіткнення, вже з вантажним поїздом, який стояв поруч на коліях.

 

Зазначається, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальні команди продовжують пошуки.

3 июня, 2023 | Category: Мир, Новости

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