В Індії зіткнулися три поїзди: кількість загиблих — 233

В індійському місті Баласор сталася залізнична аварія за участю товарного і двох пасажирських поїздів, наразі відомо про загибель 233 пасажирів, ще близько 900 осіб отримали поранення — Reuters, ANI

У місті Баласор у штаті Одіша зіткнулися два пасажирські поїзди та один товарний.

Повідомляється, що на місці катастрофи працюють рятувальники, півсотні карет швидкої допомоги та кілька пожежних підрозділів.

За попередньою інформацією, швидкий поїзд «Шалімар-Коромандель» близько сьомої вечора за місцевим часом зійшов із рейок, причому кілька вагонів опинилися на іншій колії, якою прямував експрес «Есвантпур-Хаора». Він врізався в ці вагони, після чого сталося ще одне зіткнення, вже з вантажним поїздом, який стояв поруч на коліях.

Зазначається, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальні команди продовжують пошуки.