Україна здатна самостійно виробляти зброю великої дальності – генерал Петреус

Зважаючи на обмеження щодо використання західної зброї проти цілей на російській території, Україна натомість здатна виробляти зброю, яка вирішить проблему запуску Росією балістичних ракет зі своєї території, тероризуючи українські міста.

Про це в коментарі Укрінформу заявив екскерівник Центрального командування США у 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ (2011-2012) генерал Девід Петреус, який під час візиту до України виступав в «Амерікан Юніверсіті Київ».

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, яких заходів варто вжити для протидії масованим балістичним обстрілам українських міст у розрізі зобов’язань щодо невикористання західної зброї проти цілей на території рф, генерал Петреус зазначив: «Ніколи не існувало обмежень на те, що виробляє сама Україна».