Українські військові розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом, — WP » Україна готова розпочати контрнаступ, — Зеленський Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal. «Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки часу це займе. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», — заявив Зеленський. Він також зазначив, що у Росії є перевага в повітрі, а відсутність захисту від авіації ворога означає, що може загинути багато солдатів під час контрнаступу. «Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо», — наголосив президент. Зеленський також підкреслив, що Україна потребує додаткових систем Patriot для захисту як цивільного населення, так і військових на передовій. «Ми хотіли б мати певні речі, але ми не можемо чекати місяцями», — сказав лідер. Зеленський підкреслив, що українські військові «сильніші і більш рішучі», ніж російські, які прагнуть зберегти близько 20% української території, яку вони окупували на сході і півдні України. Президент також подякував країнам-партнерам за військову підтримку, додавши, що для боротьби з ворогом потрібно більше зброї, і що поставки мають бути «швидшими та більшими».