ЗСУ влучили по позиціях РФ в порту Бердянська, звідти тікають кораблі

«В тимчасово окупованому Бердянську гучно. Бавовна розквітла в порту, через який окупанти вивозили награбоване. Вибухи чуло все передмістя».

Анонімні Telegram-канали повідомляють про ракетний удар. Колаборант Володимир Рогов заявляє про влучання по території порту. Він запевняє, що руйнувань та жертв немає.

Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна підтвердила, що українські захисники влучили по позиціях росіян. У Бердянській міській військовій адміністрації також розповіли, що, за попередніми даними, з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металу.