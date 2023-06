Путина и его соучастников будет ждать трибунал, подобный Нюрнбергскому — США

Прошедшие в среду, 31 мая в Комитете по международным отношениям Сената США слушания, которые глава этого комитета, сенатор Роберт Менендес (Robert Menendez) охарактеризовал как «одни из самых успешных за последнее время», со временем, возможно даже назовут историческими.

«Война в Украине — это кошмар, которому нет равных, — подчеркнул Менендес, приводя свидетельства международных организаций, — российские силы оккупировали правительственные здания, сельские школы, ангары аэропортов, все, что они могли найти, и превратили их в импровизированные камеры пыток, где избивали, убивали электрическим током и уродовали людей, угрожали украинским детям, насиловали украинских женщин и девочек, казнили украинских граждан без суда и следствия, морили голодом и жаждой невинных украинских мирных жителей от Бучи и Херсона до Мариуполя».

Генеральный прокурор Украины уже зарегистрировал более 88 000 предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности.

По словам сенатора Менендеса, «Путин и его подопечные не должны уйти от ответственности».

На этих слушаниях посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак (Beth Van Schaack, Ambassador-at-Large for Global Criminal Justice, U.S. Department of State) предоставила сенаторам детальный отчет о тех усилиях, которые предпринимает Администрация по организации «будущего международного трибунала над Россией и россиянами, организаторами и исполнителями агрессии против Украины, а также виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности».

Почему необходимо создать специальный международный трибунал?

Посол Ван Шаак пояснила, что именно потому, что Международный уголовный суд (МУС) «не обладает юрисдикцией в отношении преступления агрессии, потому что Россия не ратифицировала Римский статут», и возникло предложения о создании специального трибунала.

«Мы рассматривали различные модели, опираясь на опыт работы с международными и гибридными трибуналами и руководствовались пятью основными принципами.

Во-первых, мы хотим максимально привлечь к ответственности за преступление агрессии. Во-вторых, мы хотим создать учреждение, которое будет гибким и эффективным в своей способности работать. В-третьих, мы хотим создать институт в рамках Устава ООН и действующего международного права. В-четвертых, мы хотим убедиться, что это дополняет другие усилия, в том числе Международный уголовный суд (МУС), а также Международный центр по расследованию агрессии против Украины, созданный в Гааге. И наконец, мы хотим заручиться широкой межрегиональной международной поддержкой этих усилий», — подчеркнула посол.

Сенаторы Бен Кардин (Ben Cardin) и Тим Кейн (Tim Kaine) выступили с проектом резолюции, в которой заявлено, что «Российская Федерация совершила очевидную агрессию против украинского государства, за что ее руководство должно понести ответственность».

Резолюция гласит: «Международное сообщество должно привлечь к ответственности виновных в этих злодеяниях за их действия, включая президента России Владимира Путина и всех членов Совета безопасности России».

Сенаторы призвали руководство США «направить этот проект в адрес Генеральной Ассамблеи ООН», чтобы «привлечь внимание мировых лидеров к этому вопросу». Сенаторы дали определение действиям Кремля как «вызову человечеству и нарушению международного права».

Каковы будут другие пути достижения правосудия?

По мнению Ван Шаак, «расследование по делу об экстрадиции украинских детей в Россию, которое уже начал МУС», выписав ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной по делам ребенка Марии Львовой-Беловой «стало началом, возможно, самого серьезного расследования военных преступлений в истории человечества со времен Нюрнберга».

Кроме того, по данным представителя Госдепартамента, сегодня «необходима всяческая поддержка расширению возможностей украинских учреждений по документированию, расследованию и уголовному преследованию военных преступлений в украинских судах».

Посол по особым поручениям считает, что впредь Соединенным Штатам «необходимо будет всячески сотрудничать и поддерживать стратегически важные судебные процессы, которые могут возникнуть в третьих странах».

«В Европе мы стали свидетелями массовой мобилизации прокурорских и следственных органов, действующих под эгидой Евроюста, для координации стратегий, отслеживания потенциальных ответчиков и обмена информацией и доказательствами», — подчеркнула Ван Шаак.

Помимо всего этого, дипломат призвала сенаторов поддержать инициативы по принятию новых законов в этой области. По данным Ван Шаак, в Соединенных Штатах «отсутствует закон о преступлениях против человечества».

«Преступления против человечества охватывают целый ряд злоупотреблений, включая убийства, пытки, изнасилования. Они совершаются не только во время вооруженного конфликта, но также в мирное время. Поэтому они могут быть весьма полезными в других ситуациях: по отношению к режиму Северной Кореи, и даже по вопросу преследования уйгуров в КНР», — отметила высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Насколько серьезны опасения Министерства обороны США в отношении сотрудничества с МУС?

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес рассказал, что несмотря на то, что Конгресс «предоставил исполнительной власти новые важные полномочия для предоставления информации и другой поддержки расследованию военных преступлений Международному уголовному суду, Минобороны США задерживает этот процесс».

Со стороны Пентагона звучат небезновательные опасения в том, что «таким же образом могут быть предъявлены обвинения и американским военнослужащим за их действия, например, в Афганистане».

Однако Ван Шаак заверила сенаторов, что она «неустанно работает над тем, чтобы ни один американский сотрудник или военнослужащий не предстал перед МУС».

«И у нас есть надежная система военной юстиции, и теперь у нас есть новый Закон о военных преступлениях. Итак, мы находимся в очень хорошем положении, чтобы позаботиться о любых вопросах, которые могут возникнуть в будущем в какой-то гипотетической ситуации самостоятельно», — пояснила представитель Госдепартамента, призвав Минобороны США «предоставить критически важную информацию, чтобы привлечь к ответственности по вопросу российской агрессии в Украине».

При этом, по словам Ван Шаак, Госдепартамент «располагает уникальными возможностями для оказания помощи в этих расследованиях, учитывая имеющиеся уникальные активы, разведывательные данные, блестящие способности американских дипломатов, а также профильных и региональных экспертов в других регионах мира».

Какой должна быть юрисдикция будущего международного трибунала по военным преступлениям Украине?

Сенатор Джим Риш (James Risch) предложил уже на данном этапе «наметить контуры юрисдикции этого трибунала», подчеркнув, что «ни Путина, ни его подчинённых, пока они занимают высшие посты в своем государстве, невозможно будет вызвать на дачу показаний».

Ван Шаак предложила использовать «немецкий опыт», когда международные «преступления нацистов были уполномочены расследовать все государства».

Несмотря на то, что в этом случае «проблема будет с определением понятия “агрессия” потому, что многие государства не кодифицировали преступление агрессии в своих внутренних уголовных законах», высокопоставленный американский дипломат уверена, что, «например, государства Евросоюза смогут прийти к консенсусу по этому вопросу достаточно быстро», так как, война России «оказалась для Запада не просто нападением на территорию Украины, но и атакой на весь мировой порядок».

По мнению сенаторов, международный трибунал «должен будет уделить особое внимание защите свидетелей, особенно, детей и женщин, подвергшихся секусальным преступлениям и насилию».

Подчинится ли Россия требованиям будущего международного трибунала?

Сенаторы также интересовались мнением посла по особым поручениям Ван Шаак о том, как «должно измениться поведение США на дипломатическом уровне по отношению к России, если Россия откажется соблюдать требования международного уголовного правосудия».

Дипломат выразила надежду на политическую трансформацию внутри России, что «российский народ и руководители оппозиции признают страшную катастрофу, которой обернулась война в Украине для России».

«В противном случае Россию ждет судьба международного изгоя. Я думаю, нам необходимо укреплять отношения, как мы всегда пытались делать, с умеренными политиками, с реформаторами, с активистами гражданского общества, которые готовы попытаться построить подлинное гражданское общество в России. И мы отдаем себе отчет, что нам поначалу мало что удастся, пока Путин остается у власти», — заявила в заключении Ван Шаак.