Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму, готують провокацію

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники готують чергову хімічну провокацію, щоб зупинити ЗСУ і звинуватити Україну в екологічному тероризмі — Прокудін у Telegram

«За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію.

Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля».

Деталі: За словами Прокудіна, у випадку провокації постраждають мешканці Крим і як мінімум ще 7 областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор.

Він опублікував пам’ятку для населення з алгоритмом дій на випадок хімічної небезпеки і додав, що влада постійно слідкує за цією ситуацією і готова оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути.