Министр обороны Великобритании: путь к вступлению Украины в НАТО открыт

В пятницу британский министр обороны Бен Уоллес в кулуарах совещания по вопросам безопасности «Шангри-Ла-Диалог» в Сингапуре заявил, что Великобритания поддерживает вступление Украины в НАТО, и «этот путь открыт», хотя политические реалии могут замедлить этот процесс.

При этом Уоллес отметил, что невозможно принять Украину в альянс в разгаре войны, и поэтому НАТО будет продолжать вооружать Украину как для краткосрочной, так и для долгосрочной безопасности.

«Лучшее, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине, — это помочь ей победить Россию, — сказал Уоллес в интервью агентству Reuters. — А после этого нужно убедиться, что они готовы, дееспособны и устойчивы».

Вопрос членства Украины в НАТО включен в повестку следующего саммита, который пройдет 11–12 июля в столице Литвы — Вильнюсе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет «четкого решения» НАТО о присоединении Украины на этом саммите.

По мнению Уоллеса, гарантии безопасности для Украины очень важны, и они могут варьироваться от пакта о взаимной обороне до предоставления оружия и боеприпасов.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил в пятницу, что понимает, что Украина не вступит в военный альянс НАТО, пока идет война с Россией.

«Мы адекватные люди и понимаем, что не будем втягивать в войну ни одну страну НАТО, — отметил Зеленский во время совместного брифинга в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом. — И именно поэтому мы понимаем, что не будем членом НАТО, пока идет эта война. Не потому, что мы не хотим, а потому что это невозможно».

Ханна Шелест, директор украинского аналитического центра Prism, специализирующегося на внешней политике и международной безопасности, пояснила в интервью агентству Reuters, что членство Украины в НАТО будет политическим решением. «Мы не ожидаем увидеть в Вильнюсе твердого решения [о членстве Украины], но, как минимум, мы надеемся на подробную дорожную карту», — сказала Шелест.

Великобритания вместе с другими западными союзниками с начала войны в Украине, предоставили ей помощь и оружие на миллиарды долларов. Совсем недавно Лондон поставил в Украину крылатые ракеты Storm Shadow, которые, по словам главы британского минобороны поражают цели на 100%.

Бен Уоллес, которого упоминали в качестве возможного преемника генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отметил в интервью Reuters, что он «не сказал бы «нет», если бы ему предложили этот пост», но это решение должны принимать члены НАТО.