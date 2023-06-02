Курськ атакований ударними БПЛА

Про це повідомляють жителі Курська та російські ЗМІ.
Відомо, що численні вибухи прогриміли у декількох районах Курська. Відзначають дуже гучні «хлопки» в районі залізничного вокзалу.
Губернатор Курської області заявив про нічну атаку нібито українських безпілотників. За його словами, кілька БПЛА було збито російською ППО.
У мережі також поширюють відео з місця подій.
- Уранці 1 червня Російський добровольчий корпус і легіон «Свобода Росії» опублікували відео, де розповіли, що починають другу фазу рейдів на батьківщину: звільнятимуть усю Росію – від Бєлгорода до Владивостока.
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