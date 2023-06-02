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Курськ атакований ударними БПЛА

Про це повідомляють жителі Курська та російські ЗМІ.

Відомо, що численні вибухи прогриміли у декількох районах Курська. Відзначають дуже гучні «хлопки» в районі залізничного вокзалу.

Губернатор Курської області заявив про нічну атаку нібито українських безпілотників. За його словами, кілька БПЛА було збито російською ППО.

У мережі також поширюють відео з місця подій.

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2 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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