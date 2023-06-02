Укриття в Києві будуть відчинені постійно – КМДА Європарламент проголосував за збільшення виробництва боєприпасів для України » Курськ атакований ударними БПЛА У ніч з 1 на 2 червня у російському місті Курськ — неспокійно Про це повідомляють жителі Курська та російські ЗМІ. Відомо, що численні вибухи прогриміли у декількох районах Курська. Відзначають дуже гучні «хлопки» в районі залізничного вокзалу. Губернатор Курської області заявив про нічну атаку нібито українських безпілотників. За його словами, кілька БПЛА було збито російською ППО. У мережі також поширюють відео з місця подій. Уранці 1 червня Російський добровольчий корпус і легіон «Свобода Росії» опублікували відео, де розповіли, що починають другу фазу рейдів на батьківщину: звільнятимуть усю Росію – від Бєлгорода до Владивостока.