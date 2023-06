The US House of Representatives has raised the debt ceiling Зеленський: Україна і Молдова будуть разом в Євросоюзі » Сирський про Бахмут: Це лише тимчасове затишшя, змінився формат операції Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя. «Ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності. Тимчасово відбулася зміна формату операції, що повʼязане з виведенням підрозділів «Вагнера» та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але, нажаль, це лише тимчасове затишшя». Сирський підкреслив, що ворог прагне перехопити ініціативу, щоб не допустити українських контрнаступальних дій та самому перейти у наступ. Крім того, командувач повідомив, що Збройні сили України протягом минулих днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку.