Окупанти перетворюють Енергодар на військово-логістичну базу

Генштаб повідомляє, що загарбники не зважають на заклики МАГАТЕ і світових лідерів та продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу — Генштаб ЗСУ

«Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу».

За даними штабу, завод «Нестандартного обладнання і трубопроводів» використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод «Спеціальних конструкцій» і «Домобудівний комбінат» окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.