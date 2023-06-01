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Окупанти перетворюють Енергодар на військово-логістичну базу

Генштаб повідомляє, що загарбники не зважають на заклики МАГАТЕ і світових лідерів та продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу — Генштаб ЗСУ

«Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу».

За даними штабу, завод «Нестандартного обладнання і трубопроводів» використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод «Спеціальних конструкцій» і «Домобудівний комбінат» окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

1 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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