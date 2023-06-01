Мер Бахмута повідомив, скільки цивільних жителів залишилось у місті

Про це повідомляє Укрінформ.

«До повномасштабного вторгнення Росії на території Бахмутської громади проживало близько 80 тис. жителів, серед яких 70 тисяч — це саме мешканці міста. На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишаються близько 500 людей», — заявив очільник МВА Бахмута Олексій Рева.

За словами Реви, росіяни перекреслили життя десятки тисяч людей.

«Сьогодні Бахмут – це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі. Після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ворог знищив усе! І це не просто знищені будинки, а й повністю перекреслені життя десятків тисяч людей. Це розділені сім’ї, понівечені долі, розбиті мрії…» — сказав Олексій Рева.