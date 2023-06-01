Кремль хоче замінити «вагнерівців» на кадировців – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні «вагнерівців» (після їхнього виведення з Бахмута) на кадировців.
В огляді зазначається, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК «Вагнера» з Бахмута.
Аналітики вказують на те, що Кадиров заявив 31 травня, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області.
Він також сказав, що чеченські підрозділи повинні розпочати «активні бойові дії» і «звільнити низку населених пунктів».
Кадиров додав, що чеченський спецназ «Ахмат» і полк спеціального призначення «Північ-Ахмат» перекинуті на Мар’їнський напрямок на південний захід від Донецька.
Крім того, Міністерство оборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу «Ахмат» проводять наступальні операції на Мар’їнському напрямку.
В інституті повідомляють: станом на момент написання огляду ISW не помітила жодних ознак наступальних операцій чеченців у Запоріжжі чи Херсоні.
Фахівці сказують на те, що чеченські сили в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ – за винятком деяких наступальних дій навколо Білогорівки у Луганській області.
ISW також спостерігав, як сили Кадирова діяли як поліцейські сили в тилу на півдні України і проводили локальні розвідувальні операції в Запорізькій області.
У звіті підсумовують: «Обмежена участь чеченських підрозділів на фронті поряд з тим, що Кадиров приділяє велику увагу вербуванню, може свідчити про те, що він не поспішає залучати свої сили до наступальних операцій в Україні, незважаючи на свої ультранаціоналістичні наративи».
Також аналітики додають: якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 їхніх бойовиків, близькі до правди, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.
За даними американського інституту, Кремль також може намагатися розірвати відносини Кадирова і засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами.
Основні висновки ISW за 31 травня:
- Російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил групи «Вагнера» з Бахмута.
- Кремль також може намагатися розірвати відносини Кадирова з фінансистом «Вагнера» Євгеном Пригожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами.
- Офіційна реакція Росії на нещодавні напади на Росію залишається, ймовірно, недостатньою, щоб задовольнити прагнення російського ультранаціоналістичного інформаційного простору до ескалації війни.
- Російські війська провели наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.
- Також вони здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Окупанти продовжують концентруватися на півдні України.
- Російська держдума, схоже, розглядає заходи щодо легалізації призову на військову службу нинішніх або колишніх ув’язнених.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Любінець заявив, що Україна має новий шлях для репатріації українських дітей, викрадених Росією.
Leave a Reply