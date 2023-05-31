Дуда: Путін ще не програв війну

Російські війська все ще перебувають на території України та мають силу – а отже, російський диктатор Володимир Путін все ще не програв війну.
Джерело: Цензор.НЕТ
“Путін ще не програв війни. Сподіваюся, програє. А поки маємо ситуацію, коли російський каток тисне Україну, щодня на фронті гинуть сотні людей. Росіян – понад 100 мільйонів, українців – менш ніж 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя на вагу золота”, – пояснив Дуда.
Дуда підкреслив, що Путін програє війну тоді, коли російську армію відкинуть за міжнародно визнані кордони України.
“Тоді ми скажемо, що вони нічого не отримали в результаті цієї війни, що їхній план поневолення України провалився, їхні імперські амбіції покарані, вони втратили сотні тисяч осіб”, – підсумував політик.
Leave a Reply