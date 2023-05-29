Залужний: Росія атакувала Київщину 11 балістичними й крилатими ракетами, їх збили

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що вранці 29 травня російські загарбники випустили на Київ та Київську область 11 ракет «Іскандер-М» і «Іскандер-К», усі їх було знищено захисниками України.

«Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.

Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер».

Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено».

Вранці 29 травня російська армія здійснила 16-ту за травень атаку на Київ, цього разу це сталося в денний час. Попередньо Росія атакувала столицю України дві ночі поспіль, перед і після Дня Києва.