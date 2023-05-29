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Сили оборони за добу знищили 430 російських військових та 61 безпілотник

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:

  • Особового складу ‒ близько 207 030 (+430 за добу) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 3801 (+4) одиниці
  • Бойових броньованих машин ‒ 7467 (+11)
  • Артилерійських систем – 3435 (+10)
  • РСЗВ – 575 (+1)
  • Засоби ППО ‒ 331 (+2)
  • Літаків – 313 (+0)
  • Гелікоптерів – 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61)
  • Крилаті ракети ‒ 1056
  • Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15)
  • Спеціальна техніка ‒ 453 (+2)
29 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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