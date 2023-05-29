Сили оборони за добу знищили 430 російських військових та 61 безпілотник

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
- Особового складу ‒ близько 207 030 (+430 за добу) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 3801 (+4) одиниці
- Бойових броньованих машин ‒ 7467 (+11)
- Артилерійських систем – 3435 (+10)
- РСЗВ – 575 (+1)
- Засоби ППО ‒ 331 (+2)
- Літаків – 313 (+0)
- Гелікоптерів – 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61)
- Крилаті ракети ‒ 1056
- Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15)
- Спеціальна техніка ‒ 453 (+2)
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