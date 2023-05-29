Шведская федерация секса планирует провести первый чемпионат Европы

Шведская федерация секса планирует провести первый чемпионат Европы по сексу. Он состоится в Гетеборге 8 июня 2023 года. Участие в турнире примут 20 представителей из разных стран Европы.

Об этом говорится на сайте Шведской федерации секса.

Известно что Швеция первой зарегистрировала секс как вид спорта. Сам чемпионат Европы по сексу, как отмечается, продлится несколько недель. Участники будут соревноваться ежедневно по шесть часов.

Отмечается, что конкурсанты будут соревноваться в 16 дисциплинах, и в каждой они будут набирать очки.

Список дисциплин:

-Соблазнение

-Массаж разных частей тела

-Массаж эротических зон на теле соперника

-Прелюдия

-Оральный секс

-Проникновение

-Выносливость

-Внешний вид

-Выполнение позы

-Креативность в изменении положения

-Выносливость и количество оргазмов за определенное время

-Артистическое выступление и обмен позами

-Повышение и частота сердечных сокращений во время соревнований

-Самая красивая и сложная поза

-Наиболее художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей.

За каждую дисциплину можно получить от 5 до 10 баллов. Очки присуждаются общественностью и комитетом, состоящий из пяти судей.

В Шведской федерации секса считают, что превращение секса в спорт было только вопросом времени. Там считают, что именно из-за секса люди могут достичь психического и физического благополучия, но этому нужно тренироваться.