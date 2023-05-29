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Начальник генштабу Чехії припустив імовірність війни між НАТО та Росією

Про це він сказав 29 травня на конференції з питань внутрішньої безпеки та стійкості держави в Палаті депутатів.

«Війна між Росією та Північноатлантичним альянсом, яка для нас є найгіршим сценарієм, не є неможливою, вона можлива», — сказав Ржехка.

За його словами, збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки «Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом», а Чехія є членом НАТО та має певні зобов’язання.

Очільник чеського Генштабу також додав, що його країна враховує досвід війни РФ проти України задля зміцнення нацбезпеки і подолання залежності від поставок російських енергоносіїв.

29 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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